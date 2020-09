Alexandre Jardin anime un atelier d’écriture en Dordogne

Nous avons la chance en France d’avoir de très belles plumes, elles sont différentes et complémentaires à la fois ! Celle d’Alexandre Jardin sublime, caresse, gifle parfois, ce jour elle est réaliste, comme sa nouvelle héroïne « Française » ! On peut lire ici et là que l’auteur est amoureux de sa française.

Alexandre Jardin a-t-il changé depuis ses débuts ! Celui qui a écrit Fanfan, l’île des gauchers, la révolte des coloriés, le roman des jardins, le zèbre, le fondateur du mouvement citoyen bleu blanc zèbre à l’occasion de l’élection présidentielle de 2017 et surtout l’homme qui est à l’origine de la création de l’association Lire et faire lire avec le journaliste Pascal Guénée ! La réponse est dans cette citation d’ Euripide :

Le changement est toujours agréable

L'écrivain nous propose un atelier d’écriture d’un nouveau genre, ouvert à tous. Transmettre sa passion littéraire, Alexandre Jardin en a l’habitude; lui qui s’est donné pour mission de donner le goût de la lecture aux enfants et a créé dans ce but une association, Lire et faire lire. Plusieurs fois récompensé (Prix du Premier Roman, Prix Femina), il viendra vous faire partager son expérience de l’écriture Chez Cultura à Marsac sur l'isle.