"Alix, destination Vesunna", la nouvelle exposition au site-musée gallo-romain de Périgueux

Elisabeth Penisson, directrice et conservatrice du musée Vesunna, et Christophe Goumand, commissaire de l'exposition "Alix, destination Vesunna"

Jacques Martin a proposé en 1948 au Journal Tintin une planche d'essai qui était le début, sous forme de BD, de Ben-Hur. La planche a été accepté et il a fallut proposé chaque semaine de nouvelles histoires : c'est de cette façon qu'Alix, un de ses héros les plus connu, est né.

Alix, c'est un jeune gaulois qui a été adopté par un romain et qui va être tiraillé entre les sentiments qu'il porte à sa famille romaine et ses origines gauloises. Dans les 40 tomes l'action se passe au Ier siècle av. J.-C., c'est un ami de Jules César, et le jeune homme parcourt le monde romain et ira même jusqu'en Chine.

L'exposition "Alix, destination Vesunna" propose une rencontre ludo-pédagogique avec l'œuvre et les recherches de l'auteur Jacques Martin - Marc Jailloux

L'exposition Alix, destination Vesunna, qui se tient du 2 juillet au 28 novembre 2021 au site-musée gallo-romain Vesunna de Périgueux, a à cœur de mettre en valeur tout le travail de recherches de Jacques Martin sur cette période. En 1948, il n'y avait pas internet et peu de journaux ou d'accès aux informations. Il passait alors beaucoup de temps à redessiner ce qu'il pouvait trouver dans les bibliothèques publiques mais s'est aussi beaucoup inspiré du cinéma. Au sein de l'exposition nous allons donc pouvoir observer des planches originales de l'auteur aux côtés de pièces de collections du musée Vesunna ou du musée d'archéologie du Périgord.

Elisabeth Pénisson, directrice et conservatrice du musée Vesunna et Christophe Goumand, commissaire de l'exposition, trouvent cela essentiel de mettre en avant le travail de recherches accompli par Jacques Martin à l'époque alors que chercheurs et scientifiques acceptaient encore moins qu'à ce jour de vulgariser leurs travaux.

L'exposition se déroule aussi à l'extérieur du musée, des activités pour les plus jeunes (combats de gladiateurs, découvertes de la vie de légionnaire...) ainsi que parcours découvertes dans Périgueux sont organisés tout l'été.

Pour retrouver le programme complet :

► Site-musée gallo-romain Vesunna