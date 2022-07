Allan Théo chante dans les Camping Paradis de la Dordogne

Emmène-moi, Lola, Sonar, Allan Théo reprends ses plus grands succès en Dordogne. Il est attendu mercredi 27 juillet 2022 au "Camping Paradis l’escapade” de Lamonzie-Montastruc et vendredi 29 juillet à Saint-Félix-de-Bourdeilles au "Camping Paradis, les étangs de Plessac".

Des souvenirs d'enfance

Le camping ? "Ça évoque les vacances, ça évoque les copains qu'on retrouve pour un été. Les voisins de mes parents partaient souvent en vacances à la campagne et ils m'amenaient avec eux parce que mon meilleur pote, en fait, était leur fils. Et du coup, on partait ensemble et on se retrouver au soleil en vacances, dehors toute la journée", se souvient Allan Théo. Ses voisins avaient même un camping-car. Le grand luxe, enfin presque ! "Attention, c'était un véhicule d'époque, la clim t'oublies ! Il faisait une chaleur là-dedans !".

Pourquoi a-t-il accepté de faire cette tournée ?

"Au départ, je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir organiser des concerts dans un camping. Je me faisais une idée des campings d'il y a 30 ans ! Ils ont bien changé. Surtout dans ces Camping paradis, ils font en sorte que ça amène quelque chose de neuf. En tout cas, quand j'y suis allé pour faire deux dates au préalable, j'étais très surpris. C'est vraiment génial, les gens sont à fond. Donc à partir de ce moment là, je me suis dit : oui, bien sûr !", explique le chanteur.

Des tubes et de la musique latine

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai deux penchants pour faire la fête. Il y aura une partie avec le côté dansant des années 90. Mais j'adore la musique latine, et du coup, il y a aura toute une partie où je chante en espagnol", dit-il. Entre les deux, Allan Théo prévoit de faire chanter le public en les accompagnants à la guitare.

Ça va être difficile de rester couvert

Va-t-il faire tomber la chemise ? Oui ! "Je pense qu'au troisième titre de salsa, ça va être difficile de rester couvert", annonce Allan Théo.

"A l'époque d'Emmène-moi des Boys Band, je faisais tout pour ne pas y être apparenté. Maintenant, je me dis qu'il faut s'amuser dans la vie, il faut se lâcher. On n'est pas beaucoup à pouvoir le faire, alors autant que je le fasse !".