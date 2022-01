Amir, Mado la Niçoise, Patrick Sébastien : Découvrez ce boulanger qui fait venir des stars en Dordogne

A Mensignac, c'est un vrai couteau-suisse qui anime le village. Lionel Boisseau est à l'initiative de la fête du Pain l'été. Qui fait venir Amir et Patrick Sébastien cette année. Et un(e) invité(e) surprise qui viendra le 15 juillet et qui est révélé ce mardi d'abord sur France Bleu Périgord.

Lionel Boisseau, un boulanger engagé dans la vie de sa commune. © Radio France - Nathalie Coursac