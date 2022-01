Boulazac : on est allé voir comment se préparait une grosse prod'

On disait que concevoir et jouer un tel spectacle pouvait sembler déplacé-démesuré par les temps qui courent. Mais pour les artistes du Surnatural orchestra, monter "Comment le vent vient à l'oreille" était "ouvrir une fenêtre poétique-utopique sur l'avenir commun", et cela allait de soi de ne pas baisser les bras.

C'est une immense tâche que de proposer au public une nouvelle création, étudiée et répétée à Boulazac. 24 personnes au plateau, des objets, des musiques... qu'il convient de bien orchestrer. Lumières, costumes, acrobates... nous sommes allés dans les coulisses.