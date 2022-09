Découvrez l'exposition O'Galop aux Jardins suspendus de Marqueyssac

La fête de la Saint-Michel à Miallet les 9, 10 et 11 septembre 2022

Les 9, 10 et 11 septembre c'est la Fête de la Saint Michel à Miallet ! Organisée par l'association Miallet a la main verte pour la seconde fois, on découvre le programme et l'association avec sa présidente, Annette Grand et son trésorier, Stéphane Nérisson.