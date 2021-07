Découvrez Sunpie ! Un artiste de La Nouvelle Orléans qui donnera plusieurs concerts dans le FESTIVAL MNOP

Le blues faisait partie de la vie de Barnes à Benton, pendant sa jeunesse. Son père, qui lui a enseigné l’harmonica, était un harpiste blues. Les bons moments comme les pique-niques et autres réunions de famille tournaient autour du jeu d’harmonica des aînés

Si sa carrière musicale n’avait pas abouti, un certain nombre de possibilités auraient été ouvertes au joueur d’harmonica blues et accordéoniste zydeco Bruce Sunpie Barnes. Grâce à ses capacités athlétiques qui lui ont valu une bourse de football à la Henderson State University en Arkansas, il a eu une brève carrière dans le football professionnel avec les Chiefs de Kansas City de la National Football League. Il a également étudié la biologie marine, une formation qui a conduit Barnes à travailler pour le National Park Service en tant que naturaliste. Des emplois d’acteur dans des publicités et sur des plateaux de cinéma hollywoodiens sont également venus au musicien. Pendant tout le temps qu’il a travaillé ailleurs, la musique a toujours fait partie de la vie de Barnes.

Barnes, qui peut jouer sept instruments, en savait suffisamment sur sa carrière musicale pour se rendre compte que ce n’était pas le travail le plus fiable, en particulier en termes de salaire régulier. Quand il a fait le saut pour devenir un musicien professionnel, il a continué à travailler en tant que garde forestier au parc historique national et réserve de Jean Lafitte en Louisiane, où il a également servi en tant que naturaliste.