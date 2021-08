Creysse : du jazz au prestigieux Château de Tiregand vendredi 3 septembre 2021

De plus en plus de jeunes se rendent à Jazz en Chais

L'association de concerts avec la découverte d'un domaine viticole séduit beaucoup. En témoigne le succès des opérations Jazz en Chais initié pour la première fois en France, en Dordogne.

Jean-Claude Marron, président de Jazz Pourpre en Périgord le confirme : "En Périgord, les vignobles rayonnent autour de bastides du Moyen-âge ou de châteaux Renaissance, des lieux chargés d'Histoire et d'une magie propice aux spectacles."

Le Château de Tiregand comme décor

Le prochain concert, vendredi 3 septembre, aura lieu au prestigieux château de Tiregand. Au cœur d'un parc à la française, le Château de Tiregand est une élégante seigneuriale du XVIIIe siècle. Son vignoble de 35 hectares est situé sur les coteaux de Pécharmant, dominant la vallée de la Dordogne en amont de Bergerac.

Dès 18h30

On peut arriver dès 18h30. On nous accueille avec une dégustation de vins du domaine. Des restaurateurs proposent un repas Périgourdin. Et le groupe local Red Fish accompagnent ce premier moment avant le concert à 21h de Hot Swing Sextet qui fait revivre les années folles.

Le jazz fait du bien à écouter : on oublie les tracas de la vie, on est transportés par tellement de musiciens talentueux - Jean-Claude Marron, président de Jazz Pourpre en Périgord.

Voilà qui fait envie.

Pour réserver, il convient de se rendre sur le site de réservations, ici.