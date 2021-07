On fait hurler les guitares pour la 1ère édition du Festival Chatorock à Château l'Evêque le 16 et 17 juillet

Un festival de musiques actuelles le vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021 ! Découvrez la programmation et l'intervention de l'équipe du festival sur notre antenne.

Jolie commune rurale de 2200 habitants, un petit coin de Dordogne au pied de son château, aux portes de Périgueux et proche de Brantôme, Château L’Evêque connaît un développement maitrisé grâce aux actions des différentes équipes municipales qui se sont succédées. Leurs réalisations ont amené un climat apaisant et fait de cette commune un lieu où il fait bon vivre... les avantages de la ville proche tout en restant à la campagne : ses chemins de randonnée, son château, son hôtel restaurant l’Oasis, ses demeures, ses petits hameaux ça et là aux quatre coins de la commune, racontent tous l’histoire du village.

Chât’O Rock sera un moment incontournable sur le territoire qui offrira des rencontres toujours plus ambitieuses, qualitatives, intimistes et uniques. Un programme convivial, intergénérationnel,

Du Rock ! Avec Louis BERTIGNAC au programme !

Pour justifier le nom de ce nouveau festival : Chât’O Rock. De la musique traditionnelle des Balkans, rock, pop, musique classique et religieuse, reggae, tango, musique électronique pour GORAN BREGOVIC, de la natural transe avec HILIGHT TRIBE. Du Reggae et raggamuffin avec FLAVIA COELHO. Du reggae acoustique harmonieux, poétique et engagé avec le groupe, lui aussi périgourdin, RYON, Et du Hard Rock avec le groupe périgourdin EXOPHENES