Festival "Blues in Queyssac" les 2 et 3 Juillet 2021

Les noms de B.B King, Stevie Ray Vaughan et Eric Clapton vous évoquent une parfaite playlist de soirée estivale ? Ça tombe bien ! On célèbre le blues à Queyssac les 2 & 3 juillet prochains grâce à l'association Blues Pourpre qui organise la 4ème édition du festival Blues in Queyssac.

Au programme deux soirées avec des groupes qui tournent en France mais aussi à l'étranger, dont certains musiciens sont reconnus sur la scène blues à l'international. Patrick Sibilli, président de l'association Blues Pourpre, est fier de nous indiquer que cette année beaucoup de femmes seront également sur scène et que cela reste encore trop rare dans la plupart des festivals de blues.

Née fin 2016 l'association compte une centaine d'adhérents amoureux du blues et 60 d'entre eux s'impliquent chaque premier weekend de juillet depuis pour l'organisation du festival Blues in Queyssac. De l'accueil des artistes, aux festivaliers en passant par la restauration et la buvette, leurs missions sont diverses et ils ont à cœur de partager leur amour du blues avec le plus grand nombre.

L'entrée est à 5€/jour et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

Festival Blues In Queyssac - Association Blues Pourpre

Un avant-goût de ce que l'on pourra écouter vendredi et samedi soir à Queyssac :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

► Association Blues Pourpre

► Facebook