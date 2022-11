Fabien Olicard présente "Archétypes" à Périgueux

"Archétypes" est le nouveau spectacle du Mentaliste Fabien Olicard. Il est au Théâtre de l’Odyssée à Périgueux vendredi 4 novembre 2022 dès 20h00. Vous connaîtrez enfin quel type de mentaliste sommeille au fond de votre cerveau. Un one Man show de 2 heures qui mélange l'humour et la science.

Fabien Olicard adore la scène. Il en joue et vous serez les acteurs de son nouveau spectacle. "Archétypes va vous bluffer, d’ailleurs les gens vont se bluffer eux-mêmes. Fabien Olicard va vous captiver et surtout vous faire rire. Un spectacle singulier issu de l’illusionnisme. Le public qui vient sur scène le fait volontairement. « Le mentalisme ça marche à 2, il faut un émetteur et un récepteur » dit-il. Son quatrième spectacle "Archétypes" propose 5 catégories d’Archétypes, il y a le mentaliste Whipédia, le mentaliste de scène et le mentaliste annaliste notamment. A voir au Théâtre de l’Odyssée à Périgueux vendredi 4 novembre 2022 dès 20h00 (c’est complet) puis les 8 et 9 novembre au palais des glaces à Paris…