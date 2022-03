Noëlle Perna certifie Mado à Trélissac samedi

Clou à Bergerac samedi : il faudrait être marteau pour la louper!

A Bergerac, on a visiblement fait bonne pioche en programmant une double affiche féminine samedi : Clou et La Chica. Clou qui avait tapé dans nos tympans avec sa douce pop et sa voix cristalline et que l'on est ravis de retrouver... Elle qui vient tous les étés en Dordogne.