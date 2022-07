Juliette Armanet et son père Jean-Pierre Armanet au festival 1001 notes de Limoges

Juliette Armanet vient de terminer un mois de juillet marathon avec pas moins de 17 dates au compteur. Elle terminera son petit tour de France des festivals par une pause douceur au festival 1001 notes, où l'attend son papa, le compositeur Jean-Pierre Armanet, et sa maman, musicienne également et bénévole sur le festival.

Le festival 1001 notes et un festival de musique classique, mais de musique classique contemporaine. L'objectif de l'association organisatrice et de "dépoussiérer" la musique classique et de sortir de ses clichés. L'occasion justement de découvrir les titres de Juliette Armanet autrement pour ce concert appelé "Le dernier jour du ... classique...", en référence à son titre "Le dernier jour du disco.

Juliette Armanet a grandi avec la musique entre ses parents compositeurs et musiciens. Ses plus anciens souvenirs de musique d'ailleurs sont sur les genoux de ses parents, à jouer quelques notes de piano.

Prix pour la soirée de clôture du festival : 30 à 65 euros