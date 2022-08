La chanteuse périgourdine Louise Drelon

Elle a seulement 17 ans, mais elle assure déjà comme une grande. Louise Drelon chante depuis qu'elle est toute petite. "Mon tonton est trompettiste à l'opéra de Bordeaux, ma maman fait de la clarinette", raconte la jeune fille qui a choisi la voix.

Louise Drelon se produit régulièrement en concert en Dordogne avec un large répertoire "J'aime beaucoup le jazz, les musiques et chansons de cabaret. J'aime bien aussi reprendre du Renaud ou du Daniel Lévi", dit-elle.

Repérée au concours de la truffe à Périgueux

"La première fois que j'ai chanté, c'était en CM2 pour le spectacle de fin d'année. J'ai chanté le titre Éblouis par la nuit. Tout le monde disait que j'avais une belle voix", se souvient Louise.

Ensuite elle a commencé à prendre des cours de chant et à participer à de nombreux concours. En 2019, elle s'est illustrée lors de la dernière édition de la truffe à Périgueux.

D'abord les études !

A la rentrée, la jeune chanteuse entame sa dernière année de lycée. Ensuite, elle prévoit de faire des études pour devenir éducatrice dans la protection judiciaire de la jeunesse. "Je privilégie mes études, le chant c'est un plan B", raconte celle qui est scolarisée en internat à Brive. C'est là où Louise prend des cours de chant avec son professeur. "On travaille la technique vocale, et là on commence à travailler l'expression scénique parce que je suis quelqu'un d'un peu renfermé".

Louise Drelon est en concert ce samedi 20 août à Comberanche-épeluche. C'est à partir de 21h dans le centre du village.