Le festival de la bande dessinée de Bassilac et Auberoche, c'est ce week-end !

Le festival de la bande dessinée a lieu ce week-end à Bassillac et Auberoche. Pour cette 31ème édition, une quarantaine d'auteurs présents, 9 expositions et un invité d'honneur américain qui a exposé dans les plus grandes galeries du monde : Miles Hyman

C'est déjà la 31ème édition ! Le festival de la bande dessinée de Bassillac et Auberoche a lieu ce week-end avec de nombreux événements à découvrir. Tout d'abord, l'invité d'honneur s'appelle Miles Hyman, c'est un illustrateur américain qui vit maintenant à Paris. C'est la première fois que le festival a l'honneur d'avoir un artiste américain comme invité de luxe. Hyman est considéré comme "le plus français des dessinateurs américains" par la presse européenne. Il a exposé ses œuvres dans les plus grandes galeries du monde comme New York, Londres, Paris ou Genève. Miles Hyman a évidemment travaillé sur des bandes dessinées comme "12 septembre, l'Amérique d'après", "Le Dahlia noir" ou "Le coup de Prague". L'invité d'honneur de cette 31ème édition a aussi dessiné pour de grands titres comme : The New York Times, The New Yorker Magazine mais aussi l'OBS ou Le Monde.

Rencontrer vos auteurs préférés et faire dédicacer vos albums

Miles Hyman proposera demain une conférence et une rencontre avec ses lecteurs ce samedi 10 octobre à 10h30 à l'auditorium du centre socio-culturel de Bassillac. Ces rencontres vont se poursuivre durant 2 jours. Environ une quarantaine d'auteurs seront présents comme Mary M., Bryan Talbot, Alice Chemama... Une vingtaine d'entre eux y participeront d'ailleurs pour la toute première fois. Vous pouvez découvrir le programme très complet de ce festival en cliquant ici !

Et puis les expositions...

Neuf expositions sont à découvrir en association avec ce festival de la BD. Elles sont à Périgueux, Bassillac et Trélissac. Elles tournent autour d'un même thème : la bande dessinée. Vous pourrez découvrir aux archives départementales de Périgueux jusqu'au 18 décembre l'exposition "Il y a 150 ans... la commune de Paris" avec les œuvres de Xavier Fourquemin, Anthony Jean...

Au centre-socio culturel de Bassillac, une exposition hommage ce week-end à Claire Brétécher, décédée en 2020, qui est considérée comme la pionnière des BD féminines. A découvrir aussi les dessins de Nadia Nahklé tirés de l'ouvrage qu'elle a illustré "Les oiseaux ne se retournent pas".