Le site de la Madeleine fête les artisans et le monde paysan

Louis Hamelin Co-responsable du Site préhistorique de la Madeleine a les yeux qui brillent quand il nous parle de la "Madeleine d'antan", un projet familial mené en famille, et qui déploie ses ailes pour la 3è fois en deux ans, les 24 et 25 septembre prochain !

Au programme de cette nouvelle édition : 2 jours consacrés à la transmission des métiers ancestraux, comme les métiers de la forge, ou ceux de la taille de pierres, ou bien encore la fabrication de pain et de desserts et leur cuisson dans le four banal qui a été restauré, mais aussi aux jeux périgourdins en famille avec l'organisation d'olympiades paysannes, ainsi qu'aux savoir-faire liés à l'environnement et au vivant, voilà entre autre ce que vous pourrez découvrir en famille. Le samedi soir il y aura un banquet organisé comme avant nous confie Louis Hamelin, et il est vivement conseillé de réserver sa place pour être sûr de pouvoir déguster la potée qui va mijoter dans une immense marmite durant de longues heures, et qui sera dégustée dans du pain.

Seront organisés différents ateliers comme le pistage animalier en forêt, des démonstrations de technique de greffage, bouturage et plantations et plein d'autres animations. Le site est aussi tourné vers l'avenir, et souhaite développer des démarches éco responsables auprès des visiteurs, pour qu'ils soient acteurs de la préservation du site. Cela passe aussi par un tourisme raisonnable, et raisonné, et la sensibilisation à des gestes simples, mais indispensables pour préserver le lieu, tout comme les premiers habitants l'ont fait.

La Madeleine d'Antan, en partenariat avec France Bleu Périgord- samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 sur le Site préhistorique de la Madeleine. Renseignements, horaires et réservations ici -