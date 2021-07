"Le sortilège du médaillon", le spectacle Son & Lumière de l'été à Peyzac-Le-Moustier

Florence Lafon et Thomas Sautier, le président de l'association, nous présente les Médiévales de la Vézère

L'association Les Médiévales de la Vézère vient nous présenter le spectacle son et lumière de cet été : Le sortilège du médaillon, qui se jouera tous les mardis et mercredis cet été à Peyzac-Le-Moustier !

L'association Les Médiévales de la Vézère est créée en 2017 avec pour principales objectifs la réalisation d'un spectacle son et lumière et surtout, la rencontre de personnes férues de théâtre et de spectacle qui se retrouvent chaque été ou tout au long de l'année au sein des ateliers d'impro proposés par l'association.

Tous les mardis et mercredis de l'été une bonne occasion d'aller à Peyzac-Le-Moustier ! - Les Médiévales de la Vézère

Le sortilège du médaillon, raconte l'histoire de deux fillettes qui se retrouvent comme par magie à l'époque médiévale et elles assistent à l'épopée d'une jeune viking qui cherche à connaître la légende du médaillon qu'elle possède. Au travers de ce récit on rencontre un dragon, un village médiévale avec ses villageois, des vikings... Une quarantaine de bénévoles est aux commandes et sur scène chaque semaine. Mais c'est toute l'association qui est impliquée pour la reconstitution du village, les costumes, les dialogues, les décors....

Rendez-vous pour la première à Peyzac-Le-Moustier le mercredi 7 juillet ! Il vaut mieux réserver ses places en amont, vous retrouvez toutes les infos sur les liens suivants :

► Facebook

► Instagram