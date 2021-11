Le Voulez vous : nouveau cabaret à Périgueux

Musique, cancan, paillettes, les cabarets parisiens ont marqué l'histoire du XIXème siècle et continuent aujourd'hui à attirer des milliers de touristes dans des lieux aussi emblématiques que le Moulin Rouge, le plus célèbre des cabarets parisiens. Strass et paillettes ne brillent pas qu'à Paris. Depuis plusieurs années , les cabarets de province ont le vent en poupe et les créations se multiplient. La première chaine de cabaret en France "Voulez vous" l'a bien compris. Après Lyon et Orléans, Voulez-vous Périgueux vient d'ouvrir ses portes à Marsac-sur-l'Isle le 10 octobre 2021 à côté du parc des expositions.

Comme nous l'explique le directeur de Voulez-vous Périgueux, Laurent Descaves , Voulez vous Périgueux, c ‘est le cabaret réinventé. Des repas savoureux, des shows audacieux pour le plaisir des papilles et des yeux ! Toute l’année, Voulez vous Périgueux propose des spectacles modernes, élégants et sophistiqués pour tous les âges et pour tous les goûts !

A l'affiche Voulez-vous Périgueux :

La comédie Musicale Utopia , une comédie déjantée

, une comédie déjantée La revue musicale Caprice retraçant la magie des folles nuits parisiennes

retraçant la magie des folles nuits parisiennes L'arbre de Noël Super Satodon, des rencontres incongrues pour une quête monstrueusement drôle

Le cabaret Voulez-Vous Périgueux

Voulez-vous, ce sont des comédies musicales, du cabaret en famille , des revues Music Hall traditionnelles , arbre de Noël .

A vous de choisir.......