Les rencontres littéraires " Duo Périgord " à Coulaures et Hautefort

15ème édition des rencontres littéraires de Coulaures qui fusionnent cette année avec la toute première édition d'Hautefort, pour former " les rencontres littéraires Duo Périgord ".

France Bleu Périgord recevait aujourd'hui Elodie Rebeyrol et Evelyne Castelain dans le 16-19 pour présenter la programmation des rencontres littéraires Duo Périgord.

Un évènement qui s'étant sur tout un weekend, du samedi 8 au dimanche 9 octobre.

Michel Testut, parrain du salon 2022

Romancier, poète, nouvelliste et président de l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord

Au programme du Samedi :

Ouverture des rencontres à partir de 10 heures à Hautefort, avant de retrouver dès 11 heures le discours d'ouverture accompagné de son traditionnel vin d'honneur.

Pierre Bonte sera l'invité d'honneur de la journée, et présent dans la mâtinée pour présenter et bien sûr dédicacer son livre " Je vous salue Marianne "

Au programme du Dimanche :

Une ouverture et un vin d'honneur prévu également le dimanche entre 10 heures et 11 heures, avec cette fois ci en invité du jour, Philippe Mesuron, présent pour faire découvrir au public sa toute nouvelle BD coécrite avec Thierry Beesau " Pipo et Mario à la découverte de la gastronomie du Périgord 3.

A noter également les différents atelier proposés tout au long de l'après midi les deux jours :

Ateliers pour enfants

Cafés littéraires

lecture d'extraits du livre " Le rouge idéal " par des comédiens

Le planning complet à retrouver sur le site internet de la mairie de Coulaures