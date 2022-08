Les villégiatures du château de Biron

"Venir le soir dans le château, c'est le meilleur moment pour découvrir ce cadre", annonce Sébastien Cailler, le responsable du Château de Biron. A partir du mercredi 17 août et pour cinq soirées consécutives, ce magnifique lieu du Périgord vous convie pour ses villégiatures.

"Biron, on veut que ce soit un lieu vivant toute l'année. Ces villégiatures sont là pour plaire à tout le monde, on voyage avec tous les styles musicaux", complète Sébastien. Reggae, électro, spectacle vivant sont proposés pour cette 3ème édition. "Biron a été créé comme un théâtre, des couleurs seront ajoutées de nuit sur les façades, avec également quelques projections. Biron est construit sur le sommet d'une crête. Le soir lorsque la nuit tombe, on a l'impression que le château se détache de terre et qu'on s'envole avec lui".

Les hurlements d'léo

Le groupe bordelais fondée en 1996 fête cet été ses 25 ans de tournée. Pour cette première soirée, mercredi 17 août, Silvère & Robin et LA'AU PROJECT sont aussi attendus.

Une soirée reggae hip-hop

JAHNERATION sera la tête d'affiche de la soirée 100% reggae hip-hop le vendredi 19 août.

Acid Arab

"C'est un des très grands groupes que nous accueillons", annonce Antoine Barbé en charge des villégiatures du château de Biron. "Un groupe sur scène depuis 2012 qui est pionnier de la musique électro-orientale. Le Château de Biron, ce géant de pierre va vibrer avec Acid Arab".

L'arche en sel

Pour la première fois les villégiatures accueille un spectacle d'art vivant. La compagnie l'Arche en sel, connue pour ses spectacles pyrotechnique, clôture l'évènement le dimanche 21 août.

Infos et réservations sur le site internet du Château de Biron.