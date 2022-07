Luc Arbogast à Saint-Amand-de-Coly

Luc Arbogast, révélé en 2013 dans l’émission The Voice, se produit dans des lieux qu’il affectionne avec son Via Antika Tour, qui signifie les chemins anciens. L’abbatiale de Saint-Amand –de-Coly colle parfaitement à l’esprit que le chanteur souhaite donner à cette tournée.

Une communion avec les lieux

“J’ai l'habitude de jouer dans l'église, dans les hauts lieux de religion ou les lieux historiques”, dit le chanteur qui a débuté sa carrière en se produisant sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. "Quand je prépare un concert comme ça sur la tournée Via Antiqua, je m'intéresse beaucoup au site. Au préalable, je me suis intéressé aux murs. Je me suis intéressé à l'histoire de l'abbaye. De manière générale, quand on me dit tu vas jouer là, et bien je vais sur Internet. Je regarde toujours des bouquins, je commande des livres, je fais une investigation. Je m'intéresse à l'histoire pour entrer en communion avec le site, c'est très important pour moi.”

"Les gens qui me suivent depuis l'émission The Voice vont avoir droit à quelques morceaux qu'ils connaissent déjà, annonce Luc Arbogast. Mais je me fais fort aussi de leur faire découvrir d'autres choses, notamment du chant marin ou des musiques qui sont plutôt du bassin méditerranéen. L'idée, c'est vraiment de proposer un panel de tout ce qui m'anime."

Les langues régionales

De nombreuses langues anciennes figurent dans le répertoire de Luc Arbogast. Il n’est pas exclu qu’il propose un chant en occitan à Saint-Amand-de-Coly. “Je suis un fervent défenseur des langues régionales, que ce soit l'alsacien, l'occitan, le basque. Je trouve qu'il est vraiment important qu'on garde ce lien avec ce que les legs de nos ancêtres. Mais ce n’est pas valables que pour les langues. Quand je vois que les gens ne portent plus les costumes traditionnels régionaux, c'est quelque chose qui m'agace terriblement parce que ça faisait partie, il n'y a pas si longtemps encore, de nos traditions. Je sais que le Pays basque soutient encore beaucoup les costumes traditionnels. Par exemple, en Alsace, ça commence à se perdre, en Bretagne aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. J'incite vraiment les gens à s'intéresser à leur patrimoine régional. Ça, c'est vraiment super important."

Un futur périgourdin ?

Ce n’est pas la première fois que Luc Arbogast vient en Dordogne. Il connait bien le département, il a joué de nombreuses fois dans les rues de Sarlat. Serait-il prêt à s’y installer ? Oui ! “Je suis tombé amoureux du château de Bridoire. C'est un coin que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'à terme, si je dois choisir un endroit pour passer mes vieux jours, ça me plairait de m’installer en Dordogne."