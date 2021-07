Cyril Ayraud ! Jeune magicien que vous le retrouverez sur plusieurs dates en Périgord a partir du 18 juillet !

Cyril Ayraud a débuté sa carrière en parallèle de petits emplois dans l'animation et les collèges, ou il avait un poste de "surveillant". Ces expériences professionnelles lui ont permis de tester de nombreux tours de magie sur un jeune public et de se construire un nom dans la région Nouvelle-Aquitaine. Pour se démarquer, le magicien s'est mis à réaliser plusieurs défis de rue, tels que des apparitions de voitures sportives jusqu'à faire apparaître un avion devant plus de 250 personnes ! Ces vidéos très remarquées lui ont permis d'être candidat dans l'émission la France a un incroyable talent et diverses compétitions de magie où il a remporté plusieurs prix :

2e prix vidéo magique FFAP

1er prix public " Festival des jeunes talents

3e prix Magiciens d'or

Cyril Ayraud au Festival Jeunes Talents de St-Soupplets - Cyril Ayraud

Grand passionné de magie, en 2017 Cyril Ayraud a réalisé un court-métrage retraçant l'histoire de la magie depuis sa création avec la participation exceptionnelle de Pierre Bellemare. Il a effectué par la suite les premières parties de spectacle de différents artistes comme Jarry, Julien Courbet, Magyd Cherfi, ou encore Genevieve Defontenay