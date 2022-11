Nouvelle édition du magazine Famosa

Découvrez le nouveau numéro du magazine " Famosa " le magazine des femmes en Périgord, une édition qui vous parle de santé, de Périgueux, capitale du livre gourmand et dans le dossier bimestriel, de la relation mère et fille.

Le numéro 55 du magazine Famosa est sorti, une édition qui porte essentiellement sur la relation d'une mère avec sa fille, un lien " pour la vie ". Un dossier qui décortique ce lien étroit entre la mère et sa fille, comment fonctionne-t-il ? est-t-il automatique ? Dès le plus jeune âge comment favoriser un échange apaisant pour le jeune enfant ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses dans ce 55ème numéro de Famosa.

Vous découvrirez également dans cette édition, le parc naturel des Bardenas Reales, en Espagne à quelques 500 kilomètres de la Dordogne. Classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. Vous suivrez ce voyage d'une dizaine de jours d'Olite à Tudela jusqu'à Pampelune.

Illustration d parc naturel des Bardenas Reales © Getty - Tony Goran

Concernant la santé, vous pourrez retrouver le portrait d'Aline Foubert, sous le nom commercial de " Madame Pâquerette " qui cultive et transforme des plantes aromatiques et médicinales qu'elle cultive directement dans son jardin à Périgueux.

Imobilier, sexualité, cabaret, sport et restauration vous retrouvez tous ces sujets dans le numéro 55 du magazine " Famosa " le magazine des femmes en Périgord