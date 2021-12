Olivier Villa, fils de Patrick Sébastien, poursuit ses Fiestas à Trélissac

Olivier Villa sur scène en Périgord et aussi de retour aux commandes de plusieurs soirées festives en 2022 ! Les Fiestas d'Olivier Villa prévues les 18 et 19 décembre 2021 à Trélissac sont reportées au 19 et 20 février 2022 avec la même équipe. On le retrouvera avant à Ribérac le 31 décembre !

Le grand public connaît davantage son père, Patrick Sébastien, mais les périgourdins sont fous de lui : Olivier Villa, artiste auteur-compositeur-interprète, est un amoureux de la Dordogne. Il le chante et le prouve en proposant plusieurs soirées et spectacles dans le département.

Prévues initialement les 18 et 19 décembre prochains, les soirées de la 2ème édition des Fiestas d'Olivier Villa sont reportées au 19 et 20 février 2022 au foyer socio-culturel de Trélissac.

Report des dates, les Fiestas seront les 19 et 20 février 2022 ! - Olivier Villa

Le but : organiser deux jours de fêtes où les périgourdins (et les autres) se retrouvent, se rencontrent et passent un moment convivial. Avant l'ouverture de son cabaret-guinguette que l'on espère aux alentours de septembre 2022.

Nous pourrons toutefois voir l'artiste sur scène au Réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre à l'espace culturel de Ribérac avec le Collectif Métissé. Il reste des places ! Prenez la votre (réservations au 06.81.43.89.26) !

Et pour les frileux qui préfèrent les concerts estivaux, il sera aussi sur scène avec son père le 14 juillet à la 32ème édition de la Fête du Pain de Mensignac, ils chanteront leurs succès et Olivier Villa présenta son dernier album "Et puis entrer sur la scène".

► Facebook