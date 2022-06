Le Périgord, temple de la culture geek les 25 et 26 juin

Sur l'affiche, c'est indiqué : retro-gaming, cosplay, combat de sabres laser, mangas, doubleur de jeux vidéos (et de Chris Pratt!) ... et l'interprète d'Au Pays de Candy.

PériGeekAsia c'est un événement de passionnés et le temps d’un week-end, on y retrouve le meilleur de la culture geek, pop et asiatique. Une convention qui est la troisième cette année au Parc des Expos du Périgord à Marsac-sur-l'Isle. Un rendez-vous très attendu des fans de manga, comics et de cosplay.

En immersion dans l'univers délirant du cosplay

Dark Vador devrait être là. Tout comme Sakura et Captain Kirk. Car dans ce rendez-vous on aime le cosplay. Certains visiteurs ne vont pas se gêner pour sortir leur panoplie, et ressembler au plus près aux héros de mangas ou de l'univers geek. Les rencontrer en chair et en os ? Vous l'avez rêvé. Et bien voilà. Il faudra venir le week-end du 26 juin. Nous on est impatients de découvrir cet événement à tout cet univers fantaisiste.

Voyages sidérants et dépaysement garantis

Vivre l'univers des jeux-vidéos, retrouver les héros des jeux vidéo avec qui ont jouait sur des vieux machins appelés Super Nintendo ou Game boy, s'amuser d'un combat de sabre laser avec le club d'escrime de Notre-Dame-de-Sanilhac, rencontrer David Krüger qui donne sa voix à Chris Pratt (par exemple dans Jurassic World)... On ne croise que des passionnés, parfois décalés et ils surgissent de tous les côtés. Normal, la pépinière de passions est très étendue. Et la France, le deuxième consommateur de manga au monde.

Et on va chanter les plus célèbres chansons de la Japanimation

Pour la bande son de l'événement, zéro complexes. On va pouvoir s'en donner à cœur joie et reprendre les génériques des dessins animés que l'on regardait plus jeune. Et dont, c'est fou, on connaît tous les paroles (encore) : Nicky Larson (ne craint personne), Les Mystérieuses Cités d'Or (Enfant du soleil...), ou encore Denver le dernier dinosaure... Zed le Rouge, un "lutin bondissant" les reprend, guitare et fun à l'appui.

Sans compter la venue de Dominique Poulain, marraine de PériGeekAsia, interprète d'Au Pays de Candy, qui dans une autre vie a aussi été Fléchette de Claude François.