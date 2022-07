Piu Di Voce du 19 au 31 juillet en Périgord

Entretien avec Anthony Kavanagh qui vient cet été en Dordogne nous rendre "happy"

Il n'est plus à présenter. Anthony Kavanagh est l'un des humoristes les plus populaires en France. On le connaît toujours à 2 000 à l'heure. Rires en rafales. Blagues sur blagues. Après 5 ans d'absence sur le territoire national... cet été il fait son come-back et passe par Cénac au mois d'août.