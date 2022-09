Découvrez la programmation 2022/2023 du Centre Culturel de Sarlat

Prenez vos agendas et notez ! Le Centre Culturel de Sarlat vous accueille jusqu'en juin 2023 avec ses spectacles divers et variés, et pour tous les goûts.

Des incontournables

Le Cirque Le Roux sera à voir le samedi 22 octobre avec un spectacle nommé aux Molières : "La nuit du cerf". Acrobaties et poésie au programme. C'est un cirque plein d'émotions qui plaira aux petits et aux grands.

Côté danse, vous pourrez voir la Cie Carolyn Carlson avec "The Tree". Un spectacle tout public, avec une réflexion sur l'humanité et la nature, au bord du naufrage certes, mais toujours avec énormément de poésie là aussi. Le décor et la danse vous feront voyager pour sûr.

En musique, c'est Baptiste Ventadour qui sera à voir le 28 février. Un artiste de la scène française folk, auteur et musicien, qui a commencé sur les scènes ouvertes de Sarlat et qui aujourd'hui est confirmé.

Pour l'humour, faites confiance à Roukiata Ouedraogo et ses histoires entre la France et l'Afrique le vendredi 17 mars, ou encore à Christophe Alévêque et son spectacle "Vieux con" sur ce qu'il appelle "le nouvel ordre moral". A voir le 29 avril.

Des découvertes

Faites confiance aux équipes du Centre Culturel de Sarlat pour des coups de cœurs, des découvertes qui valent le détour.

Par exemple, ne ratez pas cette pièce de théâtre particulièrement touchante : "L'homme qui dormait sous mon lit" sur les réfugiés, le 30 mars. Ou encore "Blanche" par la Cie Hecho en Casa, qui invitera des comédiens amateurs à partager la scène, le 25 avril.

Et vous terminerez la saison avec du rap et de l'afropunk : d'abord le plateau de musiques actuelles Rap by Night! avec des jeunes artistes qui vont percer pour sûr ! De quoi épater vos enfants avec des noms qu'ils ne connaissent peut-être pas encore ... Ce sera à vivre les 27 et 28 mai 2023. L'afropunk, ce sera pour le samedi 3 juin, avec Vaudoo Game, une énergie, un concert qui vous transportera dans les époques les plus grooves et vibrantes !