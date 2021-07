Rendez-vous au 7ème Festival des FABULESQUE à St Amand de Coly du 16 au 18 juillet prochain !

Le festival des Fabulesques est de retour à Coly-Saint-Amand pour fêter son âge de raison (septième édition). Gwendoline ANSEL responsable de la communication du festival et Jean-Baptiste Cessac, membre de l'association les Amis de Saint-Amand-de-Coly étaient les invités de France Bleu Périgord.

A la fois fabuleux et pittoresque, ce festival se balade au gré de l'Histoire et des histoires entre classicisme et modernité, de l'époque médiévale à la conquête de l'ouest.

Né d’une coopération entre Astralbald Théâtre et les Amis de Saint-Amand-de-Coly, Les Fabulesques mettent à l'honneur le patrimoine à travers un théâtre jeune (lycéens, étudiants, jeunes professionnels).

Cette année le festival présentera une parodie de western à la française : Du Vent dans les Branches de Sassafras, de Renée de Olbadia.

La famille Rockefeller, pauvres colons du Kentucky, rêve d'une vie meilleure, entre crises existentielles et attaques d'indiens, le destin leur réserve bien des surprises

Alors rendez-vous à l'église de Coly-Saint-Amand les 16-17-18 juillet à 21h pour le spectacle ou à partir de 19h pour prendre un repas sur place.

Tarif : 7€ adulte / 5€ enfant (-15ans) et 14€/10€ pour la formule avec le repas

Plus d'informations et réservations sur leur site internet