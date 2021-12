Dordogne: des idées pour s'occuper pendant les vacances en famille avec Kidiklik 24

Florie Fouché, la responsable de Kidiklik 24 confirme : pour les congés scolaires il y a beaucoup de choses à faire avec les petits dans le département. "Il y a une véritable offre pour les prochaines vacances. Nous sommes revenus à l'état d'avant-Covid".

A la base, le site a été créé il y a dix ans, en Maine-et-Loire. J'ai ramené le site en Dordogne il y a six ans. - Florie Fouché, responsable Dordogne de Kidiklik

Le rôle de Florie ? Parcourir la Dordogne à la recherche des meilleures idées de sorties en famille ! "Je prends des photos, je griffone des notes sur un petit cahier rose, et de retour à la maison, je mets tout ça en forme sur le site pour les partager avec les parents, grands-parents et nounous du département", explique Florie.

Que trouve-t-on sur Kidiklik 24?

Des idées de sorties à faire en famille, des activités dédiées aux enfants, L'idée est de faciliter la vie des parents. Lorsqu'on va sur le site, on ne collectionne plus les flyers. Parfois, on teste (et on approuve) les activités. Florie teste parfois elle même, avec des enfants (les siens) ou d'autres qui sont mis à contribution.

A la veille des vacances d'hiver, on imagine bien que l'équipe est dans les starting-blocks. En Dordogne, Florie l'assure : pour cette fin 2021 il y a de quoi faire.

🎧 Ecoutez les coups de coeur de Florie de Kidiklik 24

