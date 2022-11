Riopy à la Fabrique de Saint Astier, le 23 Novembre

Riopy est né en France en 1983 au sein d'une secte dans les Deux-Sèvres. Pas de télévision, d'internet et encore moins de musique, Riopy trouvera refuge auprès d'un piano abandonné. Sans partition, il composera des musiques à l'oreille. on approche unique et axée sur le rythme pour interpréter ses propres compositions a rapidement attiré l'attention de la firme de pianos Steinway & Sons.

Passionné de musique, et après être sorti de cette enfance difficile, l'univers lui sourit enfin, en janvier 2022, son album Tree of light a atteint la première place du Billboard américain des albums de musique classique. Et l’ensemble de ses titres ont généré plus de 300 millions d’écoutes sur les plateformes en ligne depuis 2018.

Riopy sera en concert le 23 novembre à saint Astier au centre culturel La Fabrique.