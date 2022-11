Rover en concert à Bergerac le 25 novembre 2022

Influencé par les Beatles, the beach Boys ou encore Serge Gainsbourg, Timothée Régnier, dit Rover revient depuis 2021 avec son nouvel album '' Eiskeller ''.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Découvert avec un premier album disque d'or et nommé aux Victoires de la Musique, Rover démarre son album avec " To This Tree " dont le clip et a été réalisé en concevant un monde sur le célèbre jeu Minecraft.

Rover, vous pourrez le retrouver en concert à Bergerac le vendredi 25 novembre au Rocksane