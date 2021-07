Sous les sunlights des tro... de Marqueyssac ! Profitez des soirées couchers de soleil aux Jardins cet été !

À l’heure où la nature exhale ses parfums les plus suaves et où les derniers feux du soleil sculptent les entrelacs de verdure, l'équipe des Jardins de Marqueyssac vous propose de venir goûter un moment intimiste et hors du temps, à la croisée du jour déclinant. Une déambulation romantique qui vous mènera jusqu’au Belvédère, à 130 mètres de hauteur, d’où vous embrasserez le panorama en clair-obscur sur la vallée, ses reliefs ourlés d’ombres allongées et la Dordogne alanguie reflétant les derniers rayons.

Afin que vous puissiez pleinement profiter de ce tableau inoubliable, il sera possible de dîner à Marqueyssac : la crêperie, prête à vous recevoir pour une gourmandise salée ou sucrée sur sa terrasse blottie au milieu des buis, ainsi que le salon de thé et sa terrasse panoramique qui vous proposera sa carte habituelle, ses salades, ses nouvelles planches apéritives et ses délicieuses crèmes glacées artisanales. Des jeudis et des lundis pas comme les autres, pensés comme un retour à l’essentiel en ces temps troublés qui, à défaut de bougies et de fées tourbillonnantes vous convient au spectacle d’une nature simple et captivante, sous le ciel périgourdin.