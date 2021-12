Terrasson : on sait quand a lieu le premier spectacle à la Distillerie (et c'est très bientôt)

Olivier Villa, fils de Patrick Sébastien, poursuit ses Fiestas à Trélissac

Olivier Villa sur scène en Périgord et aussi de retour aux commandes de plusieurs soirées festives en 2022 ! Les Fiestas d'Olivier Villa prévues les 18 et 19 décembre 2021 à Trélissac sont reportées au 19 et 20 février 2022 avec la même équipe. On le retrouvera avant à Ribérac le 31 décembre !