INTERVIEW Tibz présente son nouvel album Tout ce qu'on laisse

Tibz, originaire du Bugue, a dévoilé vendredi 14 janvier 2022 son second album Tout ce qu'on laisse. Un album plus personnel avec en trame son départ de la Dordogne pour Paris.

Tout ce qu'on laisse : le Tibz 2022 semble bien plus personnel que celui de Nation. Le chanteur confirme. "J'évoque tout ce que j'ai laissé derrière moi pendant ces quatre années. Ma Dordogne, mes amis, ma famille. Je suis monté à Paris il y a maintenant quatre ans. Je parle de ça, de ce parcours-là. La différence entre vivre en province, vivre à Paris. Je parle de la brutalité de la ville.

Tout ce qu'on laisse c'est moi, enfant, qui devient un adulte dans cette grande jungle qu'est le monde

Un album que l'on a attendu

Quatre ans et demi se sont écoulés entre le premier album et le second. La sortie de l'album a été repoussée plusieurs fois. La faute, en partie à la crise sanitaire mais pas que : "Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, quelqu'un qui se lasse très vite, aussi. Il y a quelques chansons qui n'allaient pas, il me fallait un album parfait qui me corresponde parfaitement et qui aille dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui", explique Tibz.

Un duo avec Joyce Jonathan, un autre avec Jérémy Frérot

Les jolies petites choses qu'il chante avec Joyce Jonathan sur l'album est une chanson que Tibz aurait aimé écrire. "C'est une chanson douce et simple comme je les aime, remplie de plein de beaux petits mots qui font du bien à l'âme"

Le duo avec Jérémy Frérot a donné son nom à l'album Tout ce qu'on laisse : "J'ai connu Jérémy Frérot lors d'un concert au Pays Basque. Le Sud-Ouest toujours : vous n'imaginez pas à quel point on a une force de frappe incroyable quand même (rires). C'est un peu un hédoniste comme moi. Il est très marrant. Et puis, il est très bon musicalement. Il est force de proposition incroyable, c'est quelqu'un avec qui j'aime jouer, chanter, rire, sortir. C'est quelqu'un que j'adore. Et un jour, j'ai fait cette chanson et on l'a enregistré ensemble"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un album personnel mais solaire

Quand on écoute Tout ce qu'on laisse, on sent indéniablement une touche plus personnelle : "C'est le fruit aussi de longues conversations avec des amis. Je n'écris pas toutes mes chansons tout seul. Je suis accompagné, par exemple, de Sylvain (Duthu de Boulevard des Airs, ndlr). J'essaie de voir, de demander beaucoup d'avis, de faire écouter des chansons et d'aller au plus profond de moi même. C'est une vraie introspection. Quand on fait une chanson pour soi même, c'est très dur et assez long. C'est un album assez personnel, mais qui reste solaire. Un peu nostalgique et mélancolique quand même".

Changer : "une chanson autobiographique en tous points"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"C'est une chanson que j'ai écrite d'un seul trait suite à une rupture amoureuse. A Paris, je me suis rendu compte que je sortais un petit peu trop, que je me perdais un petit peu. _Paris peut être dangereux_. Je me suis dit qu'il fallait changer. Puis j'ai trouvé ce petit air là. Et puis j'ai déroulé le texte sur la feuille, mon bras ne pouvait plus s'arrêter".

"Stopper la drogue et les frasques, changer pour être stable", chante Tibz. Pas facile loin de sa terre. Le chanteur Périgourdin le consent mais n'oublie pas : "J'étais tellement bercé dans un cocon familial rempli d'amour que je me dois d'être fidèle à ça. Rester bien carré, droit dans mes bottes. Paris a été compliqué de temps en temps. Quand on est un artiste, on est souvent en pleine remise en question. On est souvent confronté à l'échec. C'est perturbant. _Je suis très content de cette chanson_, si elle vous a parlé, c'est chouette".