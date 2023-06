Profitez d'un magnifique dîner d'exception pendant le Solstice d'été au Château de Commarque

Participez à un dîner exceptionnel, au chandelles, au sein d'un monument chargé d'histoire, le Château de Commarque

Direction la Vallée de la Vézère afin de profiter d'un dîner exceptionnel du Solstice d'été le 21 juin 2023. Marie Calonne à travers les dîners de Marie vous propose un rendez-vous aux chandelles, romantique et féérique, largement inspiré des fêtes Païennes.

Au menu, du Kir d'hydromel, de l'Esturgeon façon gravlax, légèrement fumé, présenté en sorte de carpaccio aux agrumes ou encore des fruits rouges en sirop, chantilly maison à l’estragon.

Une seule règle sur place, respecter le dress code, à savoir " de blanc et d'or, de lumière et de feu ", l'ouverture pour le dîner se fait à partir de 19h15, mais il est bien sur possible de visiter le château plus tôt dans l'après-midi.

Retrouvez tous les tarifs et les réservations sur le site internet du château de Commarque.