Rock'in Ménesplet cherche des chanteurs pour son concert évènement du 26 août

À l'image du Rock'in 1000 orchestré par Philippe Manœuvre, Nadya et Florence accompagnées par l'Institut des Musiques Rock, prépare un concert hommage aux standards du rock. "Rock'In Ménesplet" se déroulera le samedi 26 août avec 50 artistes présents dans le stade.

Rock is not dead ! C'est en voyant les images du Rock'In 1000 enregistré au stade de France, que Florence, chanteuse et fan de rock, a eu l'idée de créer le même type de concert, à l'échelle d'une commune périgourdine. Créer une communion entre cinquante musiciens et chanteurs et le public autour des grands classiques du rock and roll.

Rejoins par Nadya (chanteuse) et Ludovic, coach vocal et musicien au sein de l**' IMR (Institut des Musiques Rock) ,** le trio a déjà fédéré une quarantaine d'artistes autour du projet Rock'In Ménesplet . Si le répertoire du concert est tenu secret, la date, elle, est connue. Il se tiendra le samedi 26 avril au sein même du stade de Ménesplet.

L'association cherche encore quelques chanteurs et chanteuses pour ce projet musical ambitieux qui devrait faire du bruit... bien au-delà de la Dordogne. Les places sont déjà en vente au tarif de 10 € ( jauge à 600 personnes maximum). Le rock n'est définitivement pas mort.

Affiche Rock'in Ménesplet

Pour faire partie de l'aventure Rock'In Ménesplet contacter le 07 86 10 73 90 ou rendez-vous sur le site rockin24dordogne .