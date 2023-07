Saviez-vous qu'il existait des lutins au Bugue ?

Cet été, voyagez à travers un autre monde, un univers féérique, non loin d'ici, direction Le Bugue pour profiter du Bois des Lutins

Avant de découvrir Le Bois des Lutins au Bugue, il vous faut connaitre l'histoire de ce petit peuple. Lutins, elfes, trolls ou encore gnomes, depuis la nuit des temps ils vivent au plus profond de nos forêts. A travers le Bois des Lutins vous allez pouvoir en apercevoir.

A ne pas confondre avec un parc d'accrobranche, le bois des lutins du Bugue est bien plus que ça. Spectaculaires parcours de filets au sommet des arbres, cabanes perchées, l'idée est d'offrir au famille de quoi se divertirent en jouant physiquement et mentalement aussi, à travers des activités physique tel que la glisse ou encore la prise de vitesse mais aussi via des jeux d'observations qui vous invite à donner du sens au monde qui vous entoure.

Le bois des Lutins © Radio France - Théo Martin

Un parc de loisirs pour toute la famille dans un lieu ombragé, avec une multitude de jeux et de découvertes insolites, c'est le programme que vous propose le bois des lutins au Bugue tout au long de l'année et notamment cet été.

Prévoyez une bonne journée pour profiter à fond et pouvoir refaire les parcours, il est également bon de penser au pic nique car des tables en bois à l'ombre sont à disposition.

Le bois des lutins du Bugue © Radio France - Théo Martin

Toutes les informations à retrouver directement sur leur site internet