" Sept ans déja ! " avec L'acteur belgo-périgourdin Vincent Grass et Emilie Dussarat à St Astier

« Sept ans déjà ! », de Yves-Marie Maurin de Kerguelen, échanges épistolaires interprétés par Emilie Dussarat et Vincent Grass

Le vendredi 28 avril 2023 vous retrouverez dans l'église de Saint-Astier, de Yves-Marie Maurin de Kerguelen, échanges épistolaires interprétés par Emilie Dussarat et Vincent Grass. Une lecture de pièce de théâtre issus de la correspondance des amants les plus célèbres du Moyen-Age. Une histoire d'amour qui leur est interdit entre la jeune Héloïse, nonne de 17 ans, et son précepteur Abélard, 36 ans, maître en théologie à Notre Dame de Paris.

Emilie Dussarat est comédienne, elle fait partie de la compagnie " Lilo " de Mensignac, et jouera la jeune Héloïse, en face d'elle, Vincent Grass, installé en Périgord depuis peu, il a joué dans de nombreux films et séries aux côtés de Jean Dujardin, Isabelle Huppert, ou encore benoît Poelvoorde. Il est également comédien de doublage notamment connu pour avoir incarné Gimli dans le Seigneur des anneaux ou Aragog l'araignée géante dans Harry Potter.

