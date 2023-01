Sylvie Verheyde réalisatrice du film " Stella est amoureuse "

Vous avez peut-être croisé les équipes de tournage en 2021 à Bergerac ou encore à Périgueux, l'équipe du film a passé 3 semaines en Dordogne.

On plonge en 1985, pour suivre le premier été sans les parents de Stella, les copines, le soleil et les garçons, le rêve. Mais c'est l'année du baccalauréat, et malgré ce qu'elle en dit, c'est ce qui va décider de sa vie entière. Sa mère peine à s'en sortir avec le bar et son père est partie avec une autre femme. Une enfance pas des plus faciles, mais Stella a trouvé un échappatoire : Les bains douches de Paris, musiques, rencontres, et l'amour.

