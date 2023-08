Un club pour tirer comme Robin des Bois à Beaumontois-en-Périgord

Des animaux plus vrais que nature au Parc aux dinosaures à Saint-Léon-sur-Vézère

Traversez le temps et partez à la rencontre des dinosaures ici en Dordogne. Du big bang à nos jours, découvrez l’évolution de la terre et de ses plus anciens locataires dans le Parc aux dinosaures à St Léon sur Vézère qui mélange parc accrobranche, espace pédagogique et habitats troglodytiques.