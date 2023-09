Une expo de maquettes à Montignac Lascaux les 9 et 10 septembre 2023

La section maquette du foyer rural de Tamniès organise sa quinzième exposition maquettes et figurines à la salle des fêtes de Montignac- Lascaux samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023. Une cinquantaine de passionnés de maquettes seront au rendez-vous.

La section maquette de Tamniès a été créé en 1996, elle a donc 27 ans cette année et est affiliée à la FFMS (Fédération Française de Maquettisme Statique) depuis une dizaine d’année. Elle reçoit à la salle des fêtes de Montignac-Lascaux A une cinquantaine de passionnés de maquettes du civil, du militaire ,voitures, avions ,bateaux ,blindés ,architecture ou figurines, et venant d’un peu partout en France.

C’est près d’un millier de pièces qui seront présentés.

Toutes les maquettes que vous verrez sont la réplique exacte d’une voiture, d’un avion ou autre, qui existe ou qui a exister.

Les visiteurs auront tous loisirs de bavarder avec les exposants poser des questions sur leur passion, leur demander des conseils et, peut-être, rejoindre le monde du maquettisme...

Boite du Supermarine - Christian Chauzaint

Maquette d’un Supermarine Walrus, appareil anglais de la deuxième guerre mondiale , il a servi au sauvetage en mer et à la surveillance côtière.

Maquette d'un supermarine Walrus © Radio France - Christian Chauzaint

Morceau de la maquette - Christian Chauzaint

La maquette finie du Supermarine Walrus - Christian Chauzaint

Ouverture au public le samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h.

Entrée 3 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 14 ans