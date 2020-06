Explorons nos 5 sens ! (2/2)

Et si nous nous reconnections à nos 5 sens, sources de plaisir, de bien-être ?

Valérie Savie nous propose ici une immersion en nous-mêmes, une prise de conscience de tout ce que nos sens sont capables de nous apporter. Visite guidée... il vous suffit de vous laisser porter ! Attention, cette chronique est en 2 volets. Le premier a été diffusé hier.

Valérie Savie est professeur de Qi Gong et Qi Gong dansé et praticienne de shiatsu. Elle donne des cours de Qi Gong à Tours et Beaulieu les Loches.

Le Qi Gong, (prononcer Tchi Kong), littéralement "travail" ou "maîtrise de l'énergie" est une gymnastique traditionnelle chinoise millénaire et une science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle. Le Qi Gong associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Il fait partie de l'une des 5 branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Elle anime également différents stages et des journées de ressourcement.

Plus d’infos ici.

Contact : 06 84 35 00 34