La gratification dans le couple : pour être heureux ensemble !

Entretenir la flamme n'est pas toujours facile quand on est en couple. Mais certaines petites astuces peuvent nous permettre d'y arriver sans que cela nous demande beaucoup de temps ou d'énergie.

La gratification, c'est simple, facile et à la portée de tous. Intéressant non ?

Pour l'utiliser au mieux, écoutez les conseils d'Enia dans cette chronique.

Enia est thérapeute de couple IMAGO et sexothérapeute à Tours.

Enia est formée en Somatothérapie à Tours, en sexothérapie par la Faculté de médecine Paris Nord, en Conseil Conjugal et familial par l'AFCCC de Paris et en Thérapie de Couple Imago par l'Institut ALMA - Suisse.

« La Thérapie Relationnelle Imago a été développée aux USA dans les années 80 par Harville Hendrix Ph.D. et Helen LaKelly Hunt Ph.D. Ils sont les fondateurs de l'association ‘’Imago Relationships International (IRI)’’, destinée à promouvoir la Thérapie Imago.

Cette démarche peut se pratiquer en couple, dans la famille et les relations de tous ordres. La démarche Imago met fondamentalement l'accent sur la qualité de conscience et de présence dans la relation. Ce seront là les premiers pas vers une relation qui ne repose plus sur une _image de soi et de l'autre _toujours insuffisante, ni sur une recherche de sécurité gagnée au prix d'innombrables compromis et souffrances mais qui se fonde sur une relation de plus en plus consciente. Cette relation consciente prend naissance dans la profondeur de notre humanité, dans le profond désir d'amour, de paix et d'unitéqui perdure au fond de chacun de nous». (extrait du site therapie-couple.org).

Pour aller plus loin : Livre : Au coeur des 5 langages de l'amour de Gary Chapman (existe en poche)