Au jardin permacole, chaque élément a plusieurs fonctions !

Au jardin en permaculture, il est indispensable que chaque élément qui y est présent ait plusieurs fonctions. En effet, cela permet comme vous l'explique ici Simon Ladouce, que si un élément vient à disparaître, l'équilibre existant ne soit pas remis en cause.

Un arbre, par exemple, va pouvoir apporter de l'ombre et de la fraîcheur, ses racines vont ameublir le sol qui sera mycorhizé grâce à lui et permettra aux autres plantes alentour de mieux pousser. Cet arbre peut donner des fleurs pour les pollinisateurs, des baies ou des fruits pour vous ou les oiseaux, il va donner des feuilles qui serviront de paillage et de compost. Ses branches pourront donner des tuteurs ou du bois pour pailler, se chauffer ou créer des refuges à insectes ou petits mammifères, etc. Un élément : plusieurs fonctions !

La permaculture, tout le monde en parle mais on ne sait pas toujours bien à quoi cela correspond, sachant que ses principes s’appliquent à tous les domaines de la société humaine. Inspirée par le modèle d'agriculture naturelle de l'agriculteur japonais Masanobu Fukuoka (1913-2008),”ce concept a été théorisé dans les années 1970 par les Australiens Bill Mollison (biologiste) et David Holmgren (essayiste). Le terme « permaculture » signifiait initialement « culture permanente » puis avec le temps il a été étendu pour signifier « culture de ce qui est permanent dans le sens (sociologique) de pérenne ou viable ». L'éthique de la permaculture peut être résumée ainsi :

Prendre soin de la nature (les sols, les forêts, l’eau et l'air)

Prendre soin de l’humain (soi-même, la communauté et les générations futures)

Partager équitablement, limiter la consommation et la reproduction et partager le surplus. “ (source : wikipédia)

Ici, nous vous donnons les moyens de comprendre et mettre en application les fameux principes permacoles afin que votre jardin devienne un lieu de vie foisonnante, un écosystème à part entière, que votre potager soit nourricier tout au long de l’année sans pour autant travailler d’arrache-pied du moins, une fois quelques petites choses mises en place.

Simon Ladouce est concepteur et formateur en design permacole installé à Tauxigny.

