Botanique et plantes à fleurs ! Comment les fleurs sont-elles sont-elles apparues ?

Grégoire Paquet nous invite ici à faire connaissance avec les plantes à fleurs, leur histoire, leurs stratégies pour se reproduire et leur fonctionnement. Vous ne les regarderez plus jamais de la même manière après avoir écouté cette chronique !

Nous allons nous intéresser particulièrement ici aux plantes à fleurs dites angio-spermes du Grec Sperma (graine) et Angeion = pot, récipient. Il s'agit donc de plantes avec des graines enfermées dans un récipient ou plus simplement dans un fruit. Vous l’aurez compris, il s’agit en fait des plantes à fleurs.

Pour les auditeurs qui auraient gardé en mémoire une précédente chronique sur l’histoire de l'évolution des plantes, nous avions vu que les angiospermes étaient les petites nouvelles du monde végétal bien après les mousses, les fougères. En effet, elles seraient sur terre depuis l’Ere Secondaire, l’Ere des dinosaures mais le consensus se situe plutôt autour de 140 millions d'années. Les connaissances de la science évoluent au fil des avancées, comme avec la découverte récente d’une plante fossile en Chine, baptisée NANJINGANTHUS DENDROSTYLA, qui pourrait repousser l’apparition des fleurs à 175 millions d'années, ou bien comme cette étude Suisse de 2013 qui a révélé des grains de pollen caractéristiques des angiospermes dans des carottes de roches datées du Trias moyen ! Cette découverte repousserait encore le temps l’apparition des plantes à fleurs à environ 240 millions d'années, elles seraient donc anciennes de plus de 100 millions d'années que ce que nous savons actuellement…

Ces plantes à fleur ont donc évolué depuis ces millions d’années et elles continuent de le faire. Un nouveau facteur est tout de même à prendre en compte par contre, c’est l’être Humain et toutes les modifications génétiques qu'il pratique sur le vivant avec des conséquences que nous ne pouvons absolument pas prévoir…

Si l'on reste sur un point de repère à 140 Millions d'années, les paysages étaient assez uniformes et le climat, plutôt homogène, de type tropical et y régnaient conifères, prêles et fougères géantes… alors, comment ont-elles fait pour se frayer un chemin entre les autres plantes qui dominent à cette époque ? La réponse est celle-ci : les angiospermes vont innover. Et l’innovation majeure n’est pas tant la fleur, bien que l’innovation soit de taille. En effet, la fleur va permettre aux plantes d’optimiser leur reproduction, et donc de mieux pérenniser l’espèce en colonisant de nouveaux territoires et en ne misant pas tout sur le vent comme le font leurs cousines conifères par exemple. L’intervention du monde animal devient donc primordiale, de la pollinisation à la dissémination. Avec parfois tromperie sur la marchandise comme le font si bien certaines orchidées par exemple…

En fait, la véritable innovation c’est la graine protégée par une enveloppe nouvelle : l’Ovaire ! Mais ça, c’est une autre histoire.

Le conseil de lecture de Grégoire Paquet : il nous le conseille tout en nous le déconseillant pour son côté anthropomorphique vraiment trop envahissant, c'est "La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes. A lire, mais avec du recul donc !

Grégoire Paquet est éco-guide professionnel et fondateur de Val de Loire Ecotourisme.

