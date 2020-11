C'est le moment de planter un arbre aux faisans !

L'arbre aux faisans (Leycesteria formosa) encore appelé chèvrefeuille de l'Himalaya est un arbuste originaire d'Asie de la famille des Caprifoliacées. Avec son port dressé et buissonnant, il fleurit en été et affiche de jolies fleurs en grappes qui se renouvellent jusqu’au mois de septembre. Son feuillage, caduc, est vert tendre alors que ses tiges restent vertes tout au long de l’année. Après la floraison, des baies pourpres apparaissent qui font le bonheur des faisans. il peut être utilisé en haie dans la constitution d’une haie fleurie, en massif, en bosquet ou de manière isolée. L’arbre aux faisans est également un arbuste très mellifère qui attirera de nombreux auxiliaires du jardinier. Dans cette chronique, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour l'installer dans votre jardin car vous pouvez le planter maintenant !

Philippe Lepère est pépiniériste spécialiste des vivaces (plus de 600 espèces et variétés) et graminées (une cinquantaine de variétés parmi les plus graphiques). Mais chez lui, à La palette végétale à Bréhémont, on trouve toutes sortes d’autres plantes et arbustes. La quasi-totalité des plantes est produite sur place par semis, division ou bouturage et elles ne subissent aucun traitement chimique. Pendant la période du confinement la Palette Végétale fonctionne en "click and collect" ou sur RDV.

Plus d’infos ici.

Contact : 07 81 63 94 69