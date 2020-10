Comment faire refleurir une orchidée ?

On vous a offert une orchidée dont la fleur vous a enchanté(e) pendant plusieurs mois peut-être, mais depuis qu'elle a défleuri, pas moyen de la faire refleurir !

Alors, ne jetez surtout pas votre orchidée !!! Elle est toujours vivante, c'est juste que les conditions que vous lui offrez ne lui conviennent pas forcément. Nous traiterons à l'avenir régulièrement dans ces chroniques, de la culture des orchidées avec notre spécialiste, Florian Bonnet, qui nous dévoile ici quelques belles astuces pour permettre à votre orchidée de refleurir.

L’Orchidium est une société de production d’Orchidées botaniques et d’Orchidées hybrides à destination aussi bien des professionnels que des particuliers.

L’entreprise a 20 ans et s’est considérablement agrandie au fil du temps. Aujourd’hui 4 associés gèrent les 1500m² de surface de serres répartis en plusieurs climats. Ce qui permet à une très large gamme d’exister et que des plantes fleuries soient présentes tout au long de l’année ce qui offre une palette de couleurs très importante et des fleurs de toutes les tailles (la Vanda peut être très imposante dans de bonnes conditions). Environ 45 000 orchidées sont cultivées à l’Orchidium. Hors de tout stress, les orchidées poussent à leur rythme dans des conditions adaptées dans 3 climats différents. Les serres sont chauffées grâce à une pompe à chaleur, initiative distinguée par l'ADEME l'an dernier.

"Près de 1.000 espèces différentes d’orchidées se trouvent dans les 1.500 m² de serres de la société. Dans le monde, entre 25.000 et 35.000 sont recensées. Les serres sont ouvertes au public aux horaires d’ouverture où notre équipe pourra vous conseiller sur le choix et l’entretien de nos plantes favorites.”(extrait du site de l’Orchidium)

Horaires : Tous les jours sauf le dimanche de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Plus d’infos ici.

Contact : 02 54 79 80 77