Comment lutter contre les ravageurs au jardin ?

Si vous êtes entré(e) en guerre dans votre jardin contre ceux qu'on appelle communément les "ravageurs", voici une solution qui va vous permettre de cesser de tenter de colmater des brèches sur une barque trouée de toutes parts... Les EM (Microorganismes Efficaces) sont "une combinaison de micro-organismes bénéfiques (bactéries, levures, champignons) mise au point par le chercheur japonais Teruo Higa pour maintenir un système biologique naturel en bonne santé. Leur champ d'action est très varié. Ils peuvent être utilisés dans les champs, les vergers, les vignobles, les prairies et les étables, dans nos maisons, nos jardins et nos plans d’eau, dans l’artisanat et l’industrie, pour notre santé et celle des animaux. " (EM France)

Dans leur application au jardin, les EM ((Microorganismes Efficaces) sont mieux qu'une alternative aux produits chimiques, leur action va permettre à votre sol de retrouver un équilibre bactériologique car ils sont une combinaison microbiologique de différentes bactéries, levures et champignons qui ont une action bénéfique sur notre environnement, sur la santé des cultures et donc sur notre santé. Ce sont des produits naturels, du même type que notre flore intestinale. Ainsi, si des insectes par exemple, ravagent vos cultures, c'est qu'un déséquilibre dans ces populations s'est opéré, que vous avez sans doute tué leurs prédateurs... Les EM vous aideront à rétablir cet équilibre perdu. Jocelyne Delhez nous explique comment dans cette chronique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les EM et leurs diverses utilisations, c'est ici !