Comment organiser ses plantations d'aromatiques dans son jardin ?

Comment organiser son jardin d'aromatiques pour qu'il soit pratique ? Cédric Godbert, producteur de plants potagers bio : légumes et aromatiques annuels et vivaces, et autres curiosités à Villandry nous donne des clés pour une meilleure organisation.

Comment organiser son jardin d'aromatiques pour qu'il soit pratique et productif ? Première chose, contrairement aux légumes, les aromatiques ne doivent jamais se trouver loin de la cuisine. Ayez-les sous les yeux et sous la main au moment où vous concoctez de bons petits plats, elles vous donneront en plus des idées ! Autre avantage : la verveine citronnelle par exemple, près d'une porte ou d'une fenêtre, éloigne les moustiques pendant l'été.

Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les aromatiques au même endroit, vous pouvez tout à fait les disperser dans vos massifs de fleurs, certaines, comme la sauge pourpre par exemple, au magnifique feuillage, y seront du meilleur effet. Les fenouils vivaces (bronze ou vert) ont également des feuillages très aériens qui peuvent apporter de la légèreté à vos massifs. De plus, comme ces plantes fleurissent elles aussi, elles vont apporter de la couleur, attirer les insectes pollinisateurs et là, vous serez gagnants à tous points de vue !

Chaque plante aromatique a des exigences différentes en termes de sol et d'exposition. Veillez à implanter votre persil dans une terre un peu riche et à mi-ombre, par contre, toutes les plantes méditerranéennes, romarin, thym, sarriette, lavande se plairont dans un sol bien drainé voire caillouteux et bien exposé au soleil.

Autre petit "truc" que nous donne Cédric Godbert : taillez vos romarins, lavandes et thyms aux premières feuilles de manière à ce qu'en vieillissant, ils ne se dégarnissent pas du centre.

Cédric Godbert est paysan multiplicateur de plants bio potagers annuels et vivaces, de fleurs et plantes aromatiques à Villandry.

Contact : 06 60 70 87 36