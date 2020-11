Et si vous faisiez entrer la permaculture dans votre jardin ?

Notre libraire au jardin nous invite à nous documenter de manière très pratique sur la permaculture grâce à deux livres incontournables dans ce domaine : "La permaculture mois par mois de Damien Dekarz"et "La permaculture, conseils et principes de base pour jardiner autrement de Margit Rusch"

- La permaculture mois par mois de Damien Dekarz, connu pour ses vidéos inspirantes sur Youtube (chaîne « Permaculture, agroécologie, etc. »), s’adresse à tous ceux qui rêvent d’un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son ensemble. "Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à désirer une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. La permaculture est au coeur de cet ouvrage qui, pratique et illustré, est accessible à tous. Grâce à la classification des techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans votre projet de potager : quel que soit le moment de l’année, des activités sont toujours possibles. L’auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, mais aussi pour créer un compost, du purin, des semences, des boutures… Vous y trouverez de nombreuses astuces pour ne plus labourer la terre et ne plus utiliser d’insecticides, fongicides, herbicides. Vous y découvrirez comment devenir autonome en vous passant de tout intrant. Après cette lecture, vous porterez probablement un regard nouveau sur votre jardin-potager."

"La permaculture au jardin mois par mois" de Damien Dekarz est paru aux éditions De Terran.

L'autre livre est : "La permaculture, conseils et principes de base pour jardiner autrement" de Margit Rusch. Publié pour la première fois en 2011, l’ouvrage de Margit Rusch a connu un tel intérêt de la part des lecteurs qu’il a été réédité trois fois en français. La dernière édition est ainsi sortie en février 2019.

Le livre de Margit Rusch donne des conseils clairs et simples pour apprendre, comme son titre l’indique à « jardiner autrement ». "Découpé en 4 parties, ce livre de moins de 100 pages rassemble des idées pratiques et ayant fait leurs preuves pour organiser chez soi un jardin adapté à la configuration de son terrain. L’auteure invite les jardiniers en herbe à observer les écosystèmes naturels pour en reproduire les fonctionnements (et les adapter) dans leur propre jardin afin de mettre en œuvre concrètement chez soi la permaculture. Afin de sensibiliser les jardiniers désireux de s’orienter vers la permaculture, toute la première partie du livre de Margit Rusch s’attache à leur faire connaître la définition de la permaculture et les principes fondateurs du concept (Origines, Principes et Organisation).Forts de cet éveil à la permaculture, les lecteurs pourront, dans la deuxième partie, trouver tous les renseignements utiles pour réfléchir à l’aménagement de leur jardin. Après avoir fait un état des lieux de leur terrain et mis à jour les ressources naturelles disponibles, ils sauront quelles fonctions doit remplir leur jardin et quels éléments de permaculture privilégier. Un exemple d’aménagement type est présenté. La troisième partie de « La permaculture : conseils et principes de base pour jardiner autrement », passe en revue les incontournables de la permaculture et donne des explications précises pour les mettre en place chez soi. La spirale d’herbes aromatiques, les plates-bandes en cratère ou en trou de serrure, la tour de pommes de terre et bien d’autres techniques phares de la permaculture n’auront plus de secrets pour les aventuriers du jardin !"

"La permaculture, conseils et principes de base pour jardiner autrement" de Margit Rusch est paru aux éditions Ouest France.

Alain Renouf est libraire spécialisé dans le jardin à la librairie "Lire au jardin" à Tours. Il est également co-auteur du livre "Le nom du monde est jardin" récemment paru aux éditions Rue de l'échiquier où il développe avec Patrick Genty une conception du jardin nourricier issue de leurs différentes observations. Pour toute info sur la librairie et son programme d’animations, c’est ici !

En cette période de reconfinement, n'hésitez pas à passer commande à la librairie par téléphone. Toutes les références ne figurent pas encore sur le site mais il est possible de venir récupérer ses livres à la librairie située 5 rue de Constantine à Tours. Tél. 02 47 47 13 12